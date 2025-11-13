Kane, nel 2026 scatta la clausola da 60 milioni: il Barcellona ci pensa
13/11/2025 | 21:12:44
Nel contratto di Harry Kane c’è una clausola secondo la quale l’inglese potrebbe lasciare il Bayern Monaco per 60 milioni e che scatterà nel 2026. Secondo quanto riportato da SPORT, il Barcellona avrebbe già chiesto informazioni sulla situazione del centravanti inglese, rappresentato dal fratello Charlie Kane. Al momento non esistono trattative in corso, ma gli spagnoli monitorano la situazione.
Foto: Instagram Harry Kane