Kane: “Mi sento nel miglior momento della carriera. Con l’Inghilterra vogliamo fare qualcosa di importante”

16/11/2025 | 12:55:31

Harry Kane, attaccante della Nazionale inglese e del Bayern, ha parlato alla vigilia del match contro l’Albania.

Queste le sue parole: “Se sono al top della mia carriera? Direi di sì. Ovviamente ho avuto dei bei momenti durante la mia carriera. Nel complesso, fisicamente e mentalmente, sono più coinvolto di quanto lo sia stato negli ultimi anni. Quando gioco con l’Inghilterra, sento sempre di giocare in una delle migliori squadre. Mi sento bene. Obiettivi? L’anno prossimo con il Mondiale vogliamo riuscire a fare qualcosa di importante”.

Foto: Instagram personale