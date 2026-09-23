Kane: “L’eliminazione contro l’Argentina? Ogni volta fa male in modo diverso e questa, senza dubbio, ha fatto più male di tutte le altre”

23/09/2026 | 22:33:43

Il capitano della Nazionale inglese, Harry Kane, è tornato sull’eliminazione al Mondiale contro l’Argentina. Queste le sue parole:

“Sembrava che non fossimo noi, come squadra. Non era la squadra che volevamo essere e che avevamo detto di voler essere. Quando magari vai contro le tue convinzioni e perdi, fa dieci volte più male rispetto a una sconfitta in cui… se perdi facendo le cose a modo tuo, lo accetti, incassi il colpo e vai avanti. È dura e continuerà a esserlo. Sono così appassionato dell’Inghilterra e soprattutto perché ho vissuto tutto questo percorso… sono stato in finali, semifinali e ci sono andato così vicino. Ogni volta fa male in modo diverso e questa, senza dubbio, ha fatto più male di tutte le altre. Direi persino più di quando ho sbagliato il rigore in Qatar, semplicemente per il modo in cui è successo”.

Foto: Instagram Harry Kane