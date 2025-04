Kane: “La finale a Monaco è una motivazione extra. L’Inter è forte, ma siamo pronti”

Intervistato da Amazon Prime Video, Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, prima della partita contro l’Inter di oggi, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League: “Sarà una partita difficile, dopo aver perso l’andata sappiamo che dovremo ribaltare il risultato. L’Inter è forte ed è davanti al proprio pubblico. Proveranno a metterci pressione e portarsi in vantaggio. Ma dobbiamo restare positivi dopo l’andata, visto che abbiamo creato loro diversi problemi. Dobbiamo migliorare qualche dettaglio, sarà sicuramente dura ma siamo pronti alla sfida”.

Infine: “È una grande partita, siamo nella fase ad eliminazione diretta ed è quello che conta. È una grande stagione per me e la squadra, sia qui che in Bundesliga. È un altro step da superare, l’anno scorso siamo andati a un passo dal raggiungere la finale di Champions a Wembley e la finale a Monaco è una motivazione extra. Giochiamo per questi obiettivi, è per questo che ci si impegna durante l’anno”.

Foto: Instagram Kane