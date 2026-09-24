Kane: “Il mio futuro in NFL? Se dovessi giocare in America potrebbe essere un’opportunità”

24/09/2026 | 15:15:53

Harry Kane ha parlato in una intervista concessa al New York Times della possibilità di sbarcare in NFL: “Se in futuro dovessi giocare nella MLS o in un campionato simile, potrebbe essere un’opportunità per conciliare le due cose, in base alle stagioni. Ma è un’idea che mi frulla in mente perché, al momento, sento di voler giocare qui il più a lungo possibile. Tutto dipende da come si evolverà la mia carriera nei prossimi cinque o sei anni, dalla motivazione e da ciò che vorrò fare. La NFL è un’opzione molto più realistica rispetto al golf, mettiamola così”.

Foto: Instagram Harry Kane