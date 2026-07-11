Kane: “Il migliore tra me e Haaland? Siamo giocatori completamente diversi. Lui fisicamente è una bestia”

11/07/2026 | 09:55:23

Il centravanti del Bayern Monaco e della Nazionale inglese Harry Kane, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Norvegia. Queste le sue parole:

“Il migliore tra me e Haaland? È una domanda impossibile per me. Prima di tutto, penso che siamo giocatori quasi completamente diversi. So che entrambi siamo considerati attaccanti, ma a essere sincero, ricopriamo quasi due ruoli diversi. Erling è stato incredibile, il suo record di gol è impressionante. Fisicamente è una macchina, una bestia. La sua finalizzazione è di altissimo livello e, ovviamente, il suo record di gol parla da sé. Mi considero un giocatore diverso, anche se segno gli stessi gol. Mi piace forse toccare un po’ di più la palla, essere un po’ più coinvolto nel gioco, ma posso anche giocare come un vero e proprio centravanti. Non credo sia il caso di fare paragoni. Lo rispetto moltissimo come giocatore e come collega. Ovviamente, spero che domani abbia una giornata tranquilla. Le sue prestazioni complessive negli ultimi anni parlano da sole. È un giocatore fantastico”.

Foto: Instagram Harry Kane