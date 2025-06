Kane: “Il Flamengo è un’ottima squadra, ma noi abbiamo giocato bene. PSG? Possiamo battere chiunque”

30/06/2025 | 08:21:44

Harry Kane ha espresso soddisfazione per la vittoria del Bayern Monaco contro il Flamengo, sottolineando la determinazione della squadra: “È stata una partita davvero difficile. Il Flamengo è una squadra forte, ma noi abbiamo giocato bene. Ogni volta che pensavamo di aver preso il largo, loro sono tornati in partita. Ma abbiamo mantenuto la calma e siamo riusciti a portare a casa il risultato.” Il centravanti inglese ha poi lanciato un messaggio forte in vista dei quarti di finale contro il Paris Saint-Germain: “Sarà un’altra partita difficile. Il PSG ha avuto una stagione straordinaria. Li abbiamo affrontati in Champions League e siamo usciti vincitori. Dobbiamo cercare di usare quell’energia e quella sensazione anche in questa partita. Ma, guardate, quando siamo al nostro livello, sentiamo di poter battere chiunque.”

Foto: Instagram Kane