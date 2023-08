Kane: “Grazie Tottenham, grazie tifosi. Sarete sempre nel mio cuore”

Harry Kane è ormai un nuovo calciatore del Bayern Monaco, con l’ufficialità che è arrivata questa mattina. Tramite un video sul suo profilo Instagram, l’attaccante inglese ha voluto salutare il Tottenham: “Difficile esprimermi a parole per salutare un club e tifosi che hanno fatto tanto per me nella mia carriera. Sarai sempre nel mio cuore. Grazie Tottenham, grazie tifosi del Tottenham”, questo il testo del messaggio.

Foto: Instagram Kane