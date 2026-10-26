Kane: “Grazie al Bayern e al Tottenham, senza di loro non avrei vinto il Pallone d’Oro”

26/10/2026 | 23:59:03

Le parole di Harry Kane dopo la vittoria del Pallone d’Oro: “Sono veramente senza parole. Essere qui a Londra è speciale, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Immagino quanto sia stato difficile, c’erano tantissimi grandi giocatori di livello mondiale. Congratulazioni a tutti i candidati e ringrazio i miei compagni del Bayern, senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Mando un abbraccio al nostro tecnico Vincent Kompany. Voglio ringraziare anche il Tottenham, non sarei qui senza quel club. Avevo 11 anni quando sono arrivato lì e mi hanno permesso di vivere questo sogno, è stato un lungo viaggio e mi ha portato questo. Grazie ai tifosi del Bayern, del Tottenham, dell’Inghilterra e dei miei tifosi in giro per il mondo. Grazie a mamma e papà, in tutti questi anni siete stati con me, mi avete portato al campo. Non mi avete pressato per diventare un calciatore, vi amo”.

foto x bayern