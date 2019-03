Non solo l’Ajax, anche il Tottenham stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. Dopo il successo dell’andata (3-0), gli Spurs di Pochettino sbancano Dortmund: 1-0 il punteggio finale contro il Borussia, decisiva la rete al 49′ del solito Harry Kane, al quinto centro in questa edizione. Dopo 8 anni il Tottenham entra nelle migliori otto d’Europa.

Foto: Twitter ufficiale Champions League