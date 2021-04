Kane: “Esonero Mourinho inaspettato. Mason è stato incredibilmente bravo”

L’attaccante del Tottenham Harry Kane ha parlato a Sky Sports UK dopo l’addio di Mourinho elogiando Ryan Mason che ha preso il suo posto: “È stato fantastico. Avrà sicuramente vissuto tante emozioni, perché si è ritrovato qui all’ultimo momento. Ma è stato incredibilmente bravo, ha gestito perfettamente la situazione e la squadra. Ha dato a tutti noi una spinta positiva in vista della finale di Coppa di Lega. Sono molto amico di Ryan, ci conosciamo da molto tempo”.

Sull’addio di Mourinho: “Sono onesto, ho saputo del suo esonero 5-10 minuti prima che fosse ufficiale. La nostra attenzione era solo sulla finale della Carabao Cup e sulla preparazione per le partite successive, non ce lo aspettavamo. Mi ha sorpreso molto, qui non succede spesso che esonerino gli allenatori e come giocatore ti auguri che non accada mai, ma fa parte del gioco”.

Foto: Twitter Tottenham