Kane e Musiala sprecano, la Lazio tiene: 0-0 all’intervallo

E’ appena terminata la prima frazione di gioco della sfida di Champions Lazio-Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale di andata della principale manifestazione continentale per club. All’Olimpico il risultato parziale è di 0-0.

Primi 10′ di studio tra le due squadre, con i biancocelesti che provano ad aspettare i propri avversari per tentare di colpire in ripartenza. Man mano che passano i minuti i bavaresi si fanno però sempre più martellanti soprattutto con Kane. Sono paradossalmente gli uomini di Sarri a rendersi pericolosi al 22′ con un tiro da fuori di Luis Alberto che termina di poco alto. Al 30′ buona occasione per il Bayern che può sfruttare una punizione al limite dell’aria, ma il tiro di seconda intenzione di Sané si spegne di pochissimo al lato del palo difeso da Provedel. Al 41′ è Musiala, dopo un bello scambio in area, ad avere una grandissima occasione per portare in vantaggio i suoi. Anche questa volta però la palla si impenna e quasi scheggia la parte superiore della traversa. Poi nessun altra emozione degna di nota: il fortino della Lazio tiene e ai 45′ si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Foto: Twitter Lazio