Kane dopo il primo titolo: “È solo l’inizio di qualcosa di speciale”

13/05/2025 | 15:16:36

A 31 anni Harry Kane ha potuto finalmente provare l’emozione di vincere un titolo, abbandonando così la lista dei grandi calciatori che non sono mai stati campioni. Dopo diverse amare esperienze con il Tottenham e la nazionale inglese, l’attaccante inglese aveva firmato con il Bayern Monaco nell’estate 2023. Dopo la grande gioia, l’attaccante inglese ha ammesso di aver attraversato momenti difficili, ma che ne è valsa a pena: “È bello essere dall’altra parte, essere parte di una festa che non avevo mai avuto prima. Ma non mi cambia come giocatore, non sono diverso da come ero prima. Era solo qualcosa che mancava nel mio curriculum. Forse ora ci sarà meno di cui parlare ma, ripeto, fa parte della routine”, ha detto in un’intervista al Guardian.

Kane ha sottolineato l’importanza di uscire dalla propria zona di comfort: “Sarei potuto facilmente rimanere agli Spurs, giocare in Premier League e continuare a segnare gol, ma volevo spingermi oltre. Volevo dimostrare il mio valore e giocare nelle partite più importanti, soprattutto in Champions League. Ci sono riuscito. Penso che questo sia solo l’inizio di qualcosa di speciale”.