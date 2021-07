Kane: “Domani l’eccitazione sarà alle stelle. Non c’è posto migliore di Wembley”

Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, a Uefa.com, si è soffermato sulla finale di domani contro l’Italia. “Giocare a Wembley rende l’occasione ancora più importante e speciale. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l’energia sarà incredibile. Non c’è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo. L’eccitazione sarà alle stelle, ma anche la tensione. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio”.

Poi ha aggiunto: “Nel 1966, ovviamente, l’Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo ed è stato un risultato straordinario per la squadra e il paese. Ora abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia, anche per i nostri genitori e per chi non ha mai visto l’Inghilterra in finale so che vale per tutto il paese. È un momento speciale e se riusciamo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita. La sfida è questa, quindi dobbiamo accettarla”.

Foto: Instagram Kane