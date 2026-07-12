Kane difende Tuchel: “Cerca di tirare fuori il meglio di noi, possiamo esprimerci a un livello ancora più alto”

12/07/2026 | 22:00:57

Harry Kane prende le difese del ct Tuchel dopo il battibecco con Bellingham: “Tuchel sa bene quanto chiunque altro che non è così semplice…sta cercando di tirare fuori il meglio da noi. Quando ci vede allenarci e nota l’affiatamento e ciò che siamo in grado di fare, soprattutto con i giocatori che abbiamo, il modo in cui attacchiamo, i nostri uno contro uno e le nostre abilità, vuole semplicemente vedere quella versione di noi. Sappiamo bene di poter raggiungere un livello superiore che non abbiamo ancora visto, ne abbiamo dato solo qualche barlume” le parole riportate dall’ANSA.

Foto: Instagram Harry Kane