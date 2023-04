Kane decide il match contro il Brighton, il Tottenham ora punta alla Champions League

Il Tottenham batte 2-1 il Brighton e si rilancia in piena zona Europa. La sfida si è aperta dopo dieci minuti con il gol di Son, gli ospiti pareggiano al 34′ con Dunk. Nella ripresa succede di tutto, prima De Zerbi e Stellini durante l’ennesimo battibecco vengono espulsi, poi Kane segna il gol decisivo al 79′. Da sottolineare come gli ospiti per ben due volte vedono la gioia del gol fermata dal VAR.

Foto: kane twitter tottenham