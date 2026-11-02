Kane: “Con il piede sinistro di Messi sarebbe difficile fermarmi”

02/11/2026 | 09:56:16

Harry Kane torna a parlare del proprio percorso e individua in Lionel Messi un riferimento tecnico. L’attaccante inglese, protagonista al Pallone d’Oro 2026, ha spiegato in un’intervista a France Football quale sarebbe il dettaglio capace di renderlo ancora più completo.”Se potessi avere il piede sinistro di Messi, penso che sarebbe molto difficile fermarmi”. Una frase che racconta l’ammirazione di Kane per il fuoriclasse argentino e la consapevolezza di avere ancora margini di crescita: “Sempre! Ci saranno sempre cose che cercherò di migliorare, fino al giorno in cui deciderò di ritirarmi, senza dubbio. Ma penso anche di non essere mai stato così completo in tutta la mia carriera. Fisicamente e mentalmente, quando scendo in campo, mi sento al meglio.”Il centravanti riconosce così il valore di una qualità che ha reso Messi unico: la capacità di incidere con il piede mancino, tra conclusioni, assist e giocate decisive. Kane continua a lavorare per migliorarsi, senza considerare il Pallone d’Oro un punto d’arrivo.Il riconoscimento individuale non cancella la voglia di crescere. E la battuta sul piede sinistro di Messi diventa il modo per spiegare quanto, anche ai massimi livelli, ci sia sempre qualcosa da imparare.

Foto: instagram Kane