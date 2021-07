Kane: “Bonucci e Chiellini due grandi difensori, sono preoccupato”

Harry Kane, attaccante e capitano dell’Inghilterra, nel corso di un’intervista alla Uefa in vista della finale di domani contro l’Italia, si è soffermato anche su Bonucci e Chiellini. “Sono grandi difensori. Leggono il gioco e hanno un ottimo senso della posizione, naturalmente sono preoccupato. Ma sarà una grande battaglia, è questo il motivo per cui si gioca a calcio. Metteranno tutti loro stessi per vincere, per noi sarà uguale. Speriamo vinca il migliore, io non vedo l’ora di giocare. Se vuoi essere il miglior attaccante, devi scontrarti con i migliori. E questo sarà il caso di domenica”.

FOTO: Twitter Euro2020