Kane autocritico: “Sconfitta straziante. La classifica non mente, meritiamo di essere dove siamo”

Intervistato dai microfoni di Sky Sports, il capitano del Tottenham, Harry Kane, ha commentato così la sconfitta odierna per 4-3 contro il Liverpool: “È una sconfitta straziante. La classifica non mente. Abbiamo giocatori fantastici, ma come squadra non stiamo giocando abbastanza bene. Dobbiamo trovare un modo per superare i momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto. Meritiamo di essere dove siamo”.