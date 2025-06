Kane alla vigilia di Bayern-Boca: “Sarà come giocare in trasferta, sono entusiasta”

20/06/2025 | 12:09:31

Alla vigilia del match decisivo contro il Boca Juniors, valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, i protagonisti del Bayern Monaco mostrano tutto il rispetto per l’infuocata tifoseria argentina pronta a trasformare Miami in una vera Bombonera. Harry Kane, leader e bomber bavarese, ha descritto a Olé l’atmosfera che li aspetta: “Sarà come giocare in trasferta. Sappiamo quanto sia appassionato il loro pubblico, spingeranno la squadra con ogni mezzo. Sono entusiasta, certe situazioni ti tirano fuori il meglio”. Serge Gnabry ha studiato la partita del Boca contro il Benfica: “È stata una gara intensa, è nel loro DNA. Noi veniamo da un buon debutto e puntiamo ai tre punti per qualificarci. I tifosi del Boca? Sono pazzi in senso buono, amano il calcio e fanno un gran baccano. Sarà come giocare in trasferta, ma sono queste partite che rendono speciale il torneo”. Prudente Kingsley Coman: “Il Boca è un club di livello mondiale, sarà dura. Ho sentito parlare tanto della loro tifoseria, non so quanti verranno a Miami ma spero tanti. Amo giocare in queste atmosfere”. Foto: Instagram Kane