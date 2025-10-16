Kane: “Al Bayern Monaco sto bene, i tedeschi sono semplici e con grande senso dell’umorismo”

17/10/2025 | 00:05:18

Harry Kane ha concesso un’intervista a The Athletic, dove ha parlato della sua avventura al Bayern Monaco: “In Baviera sto bene, sto imparando tanto. Quando ho provato i lederhosen pensavo fosse terribile, invece ora ne ho un paio tutto mio… e resteranno nel mio armadio ancora a lungo. I tedeschi? Sono persone semplici, con un grande senso dell’umorismo e molto umili. Quasi tutti qui tifano Bayern, anche quando porto i miei figli a scuola ricevo complimenti e richieste di foto. È come una grande comunità”.

Foto: Instagram Harry Kane