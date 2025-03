KAMINSKI, GRAN PIEDE E QUALITÀ SULLA FASCIA

Nella Polonia, che ha battuto nelle gare di qualificazione al Mondiale la Lituania (1-0 gol del solito Lewandowski), è spiccata la stella di Jacub Kaminski, esterno offensivo, molto duttile. di proprietà del Wolfsburg.

Classe 2001, Kaminski è un esterno di centrocampo, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Oltre al fatto di possedere una buona tecnica di base, Kamiński si è sempre messo in mostra grazie alla grinta e alla determinazione con cui affronta le partite.

Cresciuto nelle giovanili del Lech Poznań, dalla stagione 2019-2020 entra a far parte regolarmente dell’organico della prima squadra. Il 24 agosto 2019, durante la trasferta contro il Raków Częstochowa, viene convocato per la prima volta, senza tuttavia subentrare. L’esordio arriva il 20 settembre 2019, quando viene schierato titolare disputando l’intera gara contro lo Jagiellonia nel ruolo di ala sinistra. Il 5 ottobre 2019, in occasione della vittoria per 4 a 0 contro il Wisła Cracovia, realizza l’assist per il gol del momentaneo due a zero di Christian Gytkjær. Il 6 giugno 2020, nella trasferta contro lo Zagłębie Lubin, realizza il suo primo gol fra i professionisti, bissando il traguardo tre giorni più tardi in occasione della gara interna contro il Pogoń Szczecin.

Il 27 agosto 2020 arriva il suo esordio internazionale, durante i preliminari di UEFA Europa League, nel match casalingo contro i lettoni del Valmiera. Nel turno successivo realizza il suo primo gol internazionale, nello 0-3 contro gli svedesi dell’Hammarby. Viene schierato titolare nella gara della fase a gironi contro il Benfica, realizzando un assist per Mikael Ishak. L’11 gennaio 2021, in occasione della gara di Puchar Polski contro il Radomiak Radom, ad appena diciotto anni, indossa per la prima volta la fascia da capitano dei kolejorz.

Riconfermato nella stagione 2021-2022, cambia il numero di maglia scegliendo il numero 7 e venendo scelto come quinto nell’ordine gerarchico dei capitani del Lech. Il 30 luglio 2021, dopo quasi un anno, torna a segnare, nella trasferta vittoriosa di Zabrze con un colpo di testa che batte Grzegorz Sandomierski. Grazie a questa prestazione e alla precedente contro il Radomiak Radom, il 6 agosto seguente vince il premio Giovane del mese dell’Ekstraklasa (prima divisione polacca). Il 2 maggio 2022 disputa da titolare la finale di Puchar Polski contro il Raków Częstochowa, dove i kolejorz vengono sconfitti per 1-3 dai rossoblu. Pochi giorni più tardi, tuttavia, arriva un grande riscatto, visto che i kolejorz si laureano campioni di Polonia per l’ottava volta nella loro storia.

Il 10 gennaio 2022 viene annunciato il suo passaggio al Wolfsburg a partire dal 1º luglio successivo. In Germania, i numeri si abbassano leggermente, ma solo in fase di adattamento, perchè poi riesce a trovare continuità, disputando in media 27 partite a stagione, segnando tra i 2-3 gol. Ma le sue qualità più note sono la duttilità e gli assist. Infatti, durante la stagione 2019-2020, l’allenatore del Lech Poznań, Dariusz Żuraw lo ha impiegato anche come terzino destro a causa dell’infortunio di Robert Gumny, mentre nella successiva ha ricoperto in diverse occasioni lo stesso ruolo a sinistra.

Kaminski milita nella Nazionale polacca, dopo aver fatto tutta la trafila con le giovanili.

Nel novembre 2019, Kamiński disputa tre partite con la nazionale Under-19 in occasione delle gare valevoli per le qualificazioni all’Europeo di categoria.

Ad agosto 2020 arriva la prima convocazione con la formazione Under-21, in occasione dei match di qualificazione all’europeo di categoria contro Estonia e Russia. Durante la prima gara esordisce dal primo minuto come esterno destro, e sigla il gol del temporaneo 0-3.

Il 23 ottobre 2020 viene convocato per la prima volta con la nazionale maggiore in occasione della gara amichevole contro l’Ucraina. Esordisce il 5 settembre 2021 nel successo per 1-7 contro San Marino. Nell’autunno 2021, tornato a far parte del gruppo Under-21, ne diventa anche il capitano. Il 1º giugno 2022, alla seconda presenza, realizza il suo primo gol in nazionale maggiore nel successo per 2-1 contro il Galles. Figura tra i convocati per il Mondiale di Qatar 2022, nel quale disputa tutte le partite. Si è reso protagonista ora nell’assist per Lewandowski nella rete decisiva contro la Lituania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jakub Kamiński (@jakub.kaminskii)

Foto: Instagram Polonia