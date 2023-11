Kameni su Vinicius: “Non lo insulterebbero così se provocasse meno, deve cambiare il suo atteggiamento”

Negli ultimi mesi Vinícius Júnior è stato spesso bersaglio di insulti razzisti sugli spalti spagnoli e, secondo Carlos Kameni, l’ex portiere dell’Espanyol e nel Malaga tra il 2004 e il 2017 ha rilasciato un’intervista a Relevo, parlando anche della questione del razzismo. Ecco le sue parole:

“Se Vinicius si comportasse in modo diverso, non lo insulterebbero così tanto. Ecco perché quando si parla di Vinicius si dice che è un provocatore. È più per il suo atteggiamento che per altro. Perché ci sono molti giocatori di colore nel campionato che non vengono presi di mira. Il silenzio è la risposta migliore e lui ha uno stile di gioco provocatorio. Non deve cambiare il modo di giocare, ma piuttosto il suo linguaggio del corpo e le sue reazioni. Credo che questa sia la chiave”.

Foto: es.besoccer.com