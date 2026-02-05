Kamate: “Felice per la prima partita con l’Inter. Il lavoro è appena iniziato”

05/02/2026 | 22:35:51

Kamate ha esultato sui social dopo la prestazione sfoderata in Inter-Torino: “Sono molto felice di aver potuto giocare la mia prima partita con questa maglia – ha scritto Kamate su Instagram – Tutte le persone che mi sostengono ogni giorno della mia vita nei momenti belli e in quelli brutti. Il lavoro è appena iniziato. Si va avanti” ha scritto dopo aver giocato contro i granata in Coppa Italia sfornando anche l’assist per la rete di Bonny.

