Kamara: “Gli insulti razzisti? Ho ricevuto tanto sostegno e la cosa mi ha toccato davvero”

28/03/2026 | 17:13:52

L’esterno dell’Udinese, Hassane Kamara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Gli insulti razzisti? È stato brutto ma sono cose che succedono. Con la società vogliamo fare qualcosa e denunciare, bisogna sensibilizzare la gente sul fatto che queste sono cose gravi. Io vivo bene e la mia vita non cambia, ma ci sono persone che soffrono per via delle discriminazioni e vorrei supportare loro. Ho ricevuto tanto sostegno e la cosa mi ha toccato davvero, quando vedi che la gente ti aiuta in una situazione difficile ti fa molto piacere. Idem la squadra, che si è messa a mia protezione con vari messaggi, idem la società. Non volevo mettere un punto sul razzismo, ma è una questione che riguarda ogni discriminazione. Di fronte a cose così è importante sensibilizzare, per principio abbiamo fatto una denuncia”.

Foto: Instagram Udinese