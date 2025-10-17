Kamaldeen Sulemana: “Juric è l’allenatore perfetto per me, mi fido di lui e voglio fare sempre meglio”

17/10/2025 | 11:25:18

L’attaccante dell’Atalanta Kamaldeen Sulemana ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Io la sorpresa di questa stagione? Non pensavo di iniziare così bene, volevo mostrare a tutti il mio valore, innanzitutto all’Atalanta. Sono grato di avere l’opportunità di giocare in questo fantastico club, mi piace molto la città di Bergamo. Mi piace il gruppo di lavoro, respiro positività ogni giorno. La qualificazione al Mondiale con il Ghana? La Coppa del Mondo è la competizione più importante ed è pazzesco avere l’occasione di poterla giocare due volte alla mia età. Juric? Lui è l’allenatore perfetto per me, tatticamente e tecnicamente. Mi ha dato fiducia subito appena arrivato a Southampton. E’ un maestro per me, mi aiuta a trovare la posizione giusta in campo sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Lui è il maestro e io sono lo studente: mi fido di lui e voglio fare sempre meglio”.

Foto: sito Atalanta