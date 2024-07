Kamada: “Potevo lasciare la Lazio già a gennaio. È stata dura essere l’erede di Milinkovic-Savic”

Durante l’intervista concessa ai canali ufficiali del Crystal Palace, il centrocampista Daichi Kamada è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio: “Quando sono arrivato alla Lazio sentivo che tutti si aspettavano molto da me. Tutti sono appassionati di calcio in Italia ed è bellissimo. Ma per me è stato difficile soprattutto perché sono arrivato nella squadra dove giocava il centrocampista più forte della Seria A, Milinkovic-Savic. E io ho dovuto prendere il suo posto. Quindi tutti si aspettavano molto da me nelle partite, ma anche durante gli allenamenti. Sentivo che una mia prestazione normale non era sufficiente. Poi nella stagione precedente la Lazio era arrivata seconda in classifica. Ogni volta che perdevamo sentivamo tutti fischiare e mi hanno detto che qui in Premier League, invece, non succede. Se perdi ti sostengono”.

Poi ha proseguito spiegando al scelta del Crystal Palace:: “Ho scelto il Palace perché già in inverno ero stato contattato, visto che quando alla Lazio c’era Maurizio Sarri non giocavo mai. Molte squadre mi hanno cercato, ho parlato con il presidente per partire, ma mi ha detto di no che non mi avrebbe fatto partire”.

Foto: Instagram Crystal Palace