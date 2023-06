Kamada-Milan: nulla è cambiato 20 giorni dopo. Attesa per Thuram

Daichi Kamada è un promesso sposo del Milan. E vale la primogenitura arrivata dalla Germania ormai 20 giorni fa quando avevano già dato un accordo per 5 anni senza alcun tipo di dubbio. Erano ancora i giorni di Maldini e Massara che molto presto avrebbero lasciato. Il management è cambiato, le visite sono slittate, ma l’ormai ex Eintracht Francoforte ha fatto una scelta e molto presto entreremo nel vivo con gli aspetti formali. Il Milan è sempre in pressing per Marcus Thuram, ha fatto un’offerta da circa 5 milioni di ingaggio a stagione e vorrebbe approfittate della fase di confusione in casa Paris Saint-Germain. C’è stato l’inserimento del Lipsia nella giornata di ieri, bisogna lavorare non solo sull’ingaggio ma anche sulla richiesta di commissioni essendo un attaccante sul punto di svincolarsi dal Borussia Monchengladbach. Di sicuro, tra i tanti nomi accostati al Milan, quello di Thuram è il profilo che ha convinto tutti, all’interno di una fase di attesa.

Foto: Instagram Kamada