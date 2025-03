Kalvach (Viktoria Plzen): “Siamo motivati, vogliamo vincere senza supplementari”

Lukas Kalvach, allenatore del Viktoria Plzen impegnato domani sera contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa. “Avevo tante emozioni dopo la gara di andata, siamo molto motivati per vincere e passare il turno. La gara di domani sarà simile a quella di sette giorni fa, non dobbiamo dare alla Lazio la possibilità di segnare, a livello fisico dobbiamo mettercela tutta. Vorremmo evitare i supplementari perché abbiamo tante partite da giocare, spero di risolverla entro i 90 minuti. La Lazio ha giocato lunedì, quindi ha avuto un giorno in meno di noi per recuperare. Speriamo di approfittarne. Tutti si aspettano che passeranno il turno loro, ma noi siamo pronti per disturbarli e ottenere la qualificazione”.

Foto: Instagram Kalvach