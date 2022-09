Kalvach, mediano del Viktoria Plzen: “Ci aspetta una partita difficile anche se l’Inter è più giocabile di Bayern e Barcellona”

Alla vigilia della gara di Champions League che vedrà in campo Viktoria Plzen e Inter a parlare, in conferenza stampa, oltre all’allenatore Bilek è il mediano classe ’95. Queste le sue parole sul match di domani: “Sarà molto difficile, ma noi giochiamo in casa, perciò spero che riusciremo a dare qualcosa in più. Possiamo dire che l’Inter è più giocabile, ma dobbiamo prepararci sempre, essere pronti al 100 per cento, non lasciare spazio a loro per giocare bene”.

Foto: Champions League Twitter