Kalulu: “Volevamo la vittoria a tutti i costi. Abbiamo avuto tante occasioni, ora andiamo avanti”

04/11/2025 | 23:45:43

Kalulu ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona: “Volevamo la vittoria oggi, perché avevamo bisogno di questi punti e abbiamo avuto tante occasioni rispetto a loro. Anche se sono una squadra che muove bene il pallone, ma alla fine le occasioni le abbiamo avute noi. Peccato, poi a me del primo tempo del secondo tempo, importa poco, una partita di Champions, è difficile avere il possesso tutta la partita. Andiamo avanti su questa strada e vediamo cosa succede la prossima”.

foto insta kalulu