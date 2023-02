Kalulu: “Voci sullo spogliatoio? Solo fake news, è gossip”

Il francese Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della partita di Champions League da disputare contro il Tottenham. Sfida in programma domani alle 21 a San Siro, gara valida per l’andata degli ottavi di finale. I rossoneri dopo un periodo buio (tre sconfitte consecutive in Serie A con dieci reti subite) hanno ritrovato la vittoria battendo il Torino nell’anticipo di Serie A giocato venerdì. Alcune parole dell’ex Lione sulle “voci” riguardanti il clima dello spogliatoio: “Sono uscite tante cose, sono tutte fake news. E’ solo gossip, non so da dove siano uscite queste voci”.

Foto: Instagram Kalulu