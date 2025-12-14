Kalulu: “Vittoria fondamentale in uno scontro diretto. Felici per Bremer, non era facile rientrare così”

14/12/2025 | 23:57:34

Kalulu ha parlato a DAZN dopo Bologna-Juventus: “Questa vittoria è una vittoria fondamentale perché era uno scontro diretto, contro una squadra che aveva molta forza e fisicità, è un passo importante, l’abbiamo passato, adesso un po’ di riposo, poi testa alla prossima. Siamo contenti per la vittoria, per Juan Cabal che ha fatto gol e siamo contenti per Bremer, perchè quando sei infortunato non è facilissimo rientrare così, ha fatto bene, sarà sempre meglio ogni partita”.

foto instagram kalulu