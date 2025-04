Kalulu: “Torino è una città meravigliosa, mi trovo bene. In Italia sto imparando tanto”

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha partecipato alla prima puntata di un podcast lanciato dallo Juventus Creator Lab.

Chi è il miglior cantante dello spogliatoio? “A dire il vero Timothy Weah è molto bravo sì, è proprio bravo. Ha una bella voce canta qualsiasi cosa e ha tanta immaginazione. Anche Weston non è male. Non so perché, ma hanno ritmo giusto. Lo fanno sembrare facile, sono bravi entrambi”.

Hai parlato del fatto che da quando sei in Italia stai spesso da solo…“Da quando sono in Italia, ho imparato a essere così. All’inizio è stato un po’ strano. Sono nato in una famiglia numerosa, e a casa c’era sempre un po’ di casino e tante cose da fare. Arrivo in Italia: sono entrato nel mio nuovo appartamento e da solo è stato un po’ strano. Col tempo mi sono abituato e adesso mi piace. Vai al ristorante da solo a volte? Sì mi piace. Sinceramente, all’inizio era strano quando dicevo che ero da solo, mi sembrava strano. Col tempo però capisci che la gente non interessa davvero, quindi posso andare da solo anche al cinema o dovunque voglia, se vado con qualcuno da qualche parte è perché lo voglio, se no vado da solo. C’era sempre qualcuno, ma non parlavo italiano e non potevo scherzare o comunicare, a casa invece giocavo molto ai videogiochi, e giocare online mi ha molto aiutato. All’inizio l’ho fatto solo per giocare, ma poi a volte invece di giocare stavo solo ad ascoltare la voce dei miei amici. A volte giocavo, altre volte no, ma soprattutto durante i primi sei mesi è stata dura. La gente non lo sa, la nostra vita dall’esterno appare molto bella, ma questa cosa mi hanno dato leggerezza”.

Lo sapevi che Lione è definita una piccola Torino? “No, non lo sapevo. Sinceramente, non direi mai una grande Lione, perché se sei di Lione ti senti il migliore. La prima volta che sono venuto in centro l’ho trovato molto bello, come una città francese. Sono rimasto davvero colpito e poi c’è anche il fiume. È una città piacevole, la gente tranquilla e vive la sua vita. La città è bellissima. Per me Torino, dal punto di vista estetico, è più bella di Milano. A Milano ci sono più cose da fare, ma Torino è davvero meravigliosa”.

Foto: Instagram personale