Kalulu: “Spalletti ha uno standard alto, ci porta a dare di più”

03/12/2025 | 00:20:13

Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dall’Allianz Stadium dopo Juventus-Udinese. “Il mister ci chiede sempre di recuperare palla e non sbagliare le scelte. Nelle ultime partite abbiamo completato più passaggi e questo facilita la squadra. Ci siamo divertiti e si vede. Spalletti è venuto con la sua visione e maniera di vedere il calcio, ha uno standard alto ed è un bene perché bisogna dare un po’ di più. Ha questo approccio perché ha già vinto, ci dice di andare con forza e divertirci”.

foto instagram kalulu