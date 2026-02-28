Kalulu: “Spalletti? Ci sentiamo bene e ci piace il modo di giocare. Non ho sentito Bastoni”

28/02/2026 | 15:46:56

Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa: “Penso che dopo la partita di mercoledì c’è un mix di sentimenti. Da un lato siamo dispiaciuti per il risultato finale e poi adesso abbiamo avuto un po’ di tempo per riflettere e elaborare quello che è passato e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Però, in questi giorni il sentimento era contrapposto. Spalletti? Posso parlare per tutta la squadra perchè noi ci sentiamo bene e ci piace il nostro modo di giocare. Siamo felici ma non dipende da me. Purtroppo io sono stato il protagonista di questo cambiamento e vediamo come attueranno questo sul campo. Bastoni? Noi non ci siamo sentiti”.

foto instagram kalulu