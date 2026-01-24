Kalulu: “Spalletti ci ha cambiato a livello mentale. Napoli? Non pensiamo alle loro assenze”

24/01/2026 | 11:36:37

A Tuttosport ha parlato Pierre Kalulu, difensore della Juventus, che ha analizzato il momento in casa bianconera. Ricordiamo, Kalulu non ha mai saltato una partita in stagione.

Le sue parole: “Da noi in Francia si gioca ovunque, a scuola, per strada. Ci sono tante culture e questo ti aiuta a imparare da tutti, ma soprattutto già nell’U12 ti preparano per la Champions League e ti aiutano a gestire la pressione: io non l’ho mai sentita perché nel calcio devi essere il più forte e credere in te stesso”.

Su Spalletti: “Ci dice che dobbiamo essere protagonisti, ma ci ha cambiati soprattutto dal punto di vista mentale: ci ha posti di fronte alle nostre responsabilità e questo in campo si vede anche in alcuni miei compagni che hanno fatto gol. Da un allenatore mi aspetto che mi permetta di vedere cose che prima non ho mai visto. Devi metterti in testa di dare di più, fare di più”.

Sulla sfida con il Napoli: “Contro il Napoli sarà tosta, importante e decisiva. Le loro assenze per noi non contano: hanno una squadra forte. Dopodiché mancheranno altre 17 partite: febbraio e marzo saranno i mesi più importanti per il nostro campionato, perché gennaio non decide. Chiellini e Maldini sono persone molto importanti, e si somigliano anche. Hanno la parola giusta senza essere pesanti e senza superare l’allenatore: sappiamo bene quanto possano fare la differenza le loro parole”.

Foto: sito Juventus