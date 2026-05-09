Kalulu: “Peccato per il gol annullato. Dobbiamo chiudere le partite”

09/05/2026 | 23:31:22

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Lecce.

Le sue parole: “Il mio gol? Ho appena visto che è stato annullato per pochissimo, peccato perché era un goal bellissimo veramente da attaccante. Me lo tengo per la prossima partita”.

Hai fatto una stagione di grandissimo livello oppure c’era che diceva che…

“Si ma per me è una spinta in più. Io lo faccio sempre per me però ti dà una spinta. Oggi era una partita anche con un peso importante, anche loro hanno avuto le loro occasioni, però noi potevamo fare di più”.

Stai diventando un giocatore di altissimo livello, trovando anche continuità…

“Era il mio obiettivo personale, quello di arrivare a 25 anni con una forma fisica buona e aiutare sempre la squadra, di avere questo atteggiamento, di avere questa maturità a livello tattico. Questa è una spinta in più per diventare un giocatore ancora più forte perché quando arrivi in questa società, a questo livello devi avere un obiettivo di essere il migliore e seguire sempre questa strada. Fino ad ora sono felice di questa crescita”.

Quanti goal puoi fare in una stagione?

“Penso cinque o sei, ci sono state delle occasioni in cui avrei veramente potuto farli. Questa è una cosa su cui ancora devo lavorare, devo lavorare davanti alla porta però ci sono anche dei momenti in cui il mister mi spinge ad andare durante le partite e lì capisco che devo essere anche pronto. E mi arrabbio se non segno”.

Foto: sito Juventus