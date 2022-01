Kalulu: “Nella posizione di centrale sono a mio agio. Per vincere il derby dobbiamo fare meglio nell’area avversaria”

Il difensore del Milan Kalulu ha parlato nel post partita di San Siro contro la Juventus ai microfoni di MilanTV: “Arriva una partita importante per noi e per i tifosi, dobbiamo fare meglio in area rispetto a oggi per vincere. La posizione in campo, se hai continuità, è più facile, anche oggi con Romagnoli è andata bene. Da centrale mi sento a mio agio”

FOTO: twitter milan