Kalulu: “L’espulsione con l’Inter? Ho spento il telefono. Meglio lasciarmi tutto alle spalle”

25/02/2026 | 11:10:00

Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“L’espulsione con l’Inter? Ho spento il telefono per non alimentare la frustrazione. In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle. Ma non credo che questo abbia influito sulla partita con il Galatasaray. Sembrerebbe che cerchiamo scuse, invece abbiamo sbagliato la partita”.

Foto: Instagram personale