Kalulu: “Kolo Muani farà una grande stagione e con i suoi gol ci darà una mano. Koopmeiners lavora tanto sul campo”

16/09/2026 | 15:52:41

Pierre Kalulu presenta l’esordio in Europa League della Juventus contro il NEC, in programma domani sera alle 21:00 all’Allianz Stadium. Le parole del difensore francese.

Sull’Europa League: “Per me è sbagliato pensare che una competizione sia più facile di un’altra per arrivare al successo: l’Europa League è una competizione diversa e affronteremo squadre forti, è la nostra strada e dobbiamo affrontarla a piene mani”.

Su Koopmeiners: “E’ già da un po’ di tempo che gioco con Koop, è uno con cui si parla e si scherza, molto tranquillo. Lavora tanto sul campo, con qualità sia fisiche che tecniche e con un sinistro importante capace di dare buoni palloni. Darà il meglio per noi”.

Su Kolo Muani: “Conosco bene Randal e so che è uno che sta lavorando, sa che non è riuscito a segnare ma io sono il primo a sapere che quando comincerà a segnare ci darà una grande mano, non ho dubbi che farà una grande stagione”.

Sulla sconfitta contro il Sassuolo: “Per noi l’unica partita che conta è la prossima perché è soltanto sul futuro che possiamo incidere. Abbiamo rivisto la partita e abbiamo la consapevolezza di dover imparare dai nostri errori. Sappiamo che il Nec attacca tanto, quindi dobbiamo stare attenti”.

Foto: Instagram Kalulu