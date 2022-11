Kalulu in sede per la firma: rinnovo con il Milan fino al 2027

Pierre Kalulu e il Milan: un rinnovo annunciato che non avrebbe comportato alcun tipo di sorpresa. Tutto questo perché il difensore, attualmente, guadagna meno di 500mila euro a stagione ed è reduce da prestazioni nel segno della ontinuità e del rendimento. Il discorso del rinnovo era già stato impostato nelle scorse settimane, adesso il difensore è in sede per l’ultima formalità: il nuovo ingaggio sarà di circa 2 milioni a stagione fino al 2027. Il vecchio contratto aveva scadenza nel fissata 2025, dunque sarà un prolungamento, oltre che un adeguamento.

Foto: Facebook Milan