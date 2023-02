Kalulu: “In questo periodo farà la differenza l’atteggiamento. Nazionale? Solo facendo bene nel Milan posso essere convocato”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Tottenham.

Queste le sue parole: “La partita più importante spero sia una più importante di questa e quindi vuol dire che saremo andati avanti in Champions. Il cambio di modulo ha aiutato di più, ma l’atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quanto tutti sono così è più facile per noi difensori”.

Stai ritrovando la forma? “In questa ultima partita sono stato meglio, mi sono sentito molto bene con il Torino, poi provo sempre a migliorarmi, ogni giorno. Posso essere ancora migliore”.

Quanto ti stimola il confronto con Perisic e Son? “Tutti conoscono i grandi giocatori, e loro due sono due grandi giocatori. Abbiamo già giocato con squadre con grandi giocatori; saremo pronti, ma spero sempre di giocare sempre con questi giocatori per capire il mio livello”.

Varane ha lasciato la nazionale. Per te è un’occasione… “E’ un’opportunità in più, ma devo fare grandi partite con il Milan”.

E’ la prima volta che ti ritrovi in un periodo così? “Per me è la prima volta che ho avuto un momento in cui non si vince, un periodo più difficile degli altri. Il Morale, quando perdi, è meno alto. Per me è un passo che ti rende sempre più forte”.

