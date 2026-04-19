Kalulu: “In questa stagione ho fatto tanti assist. Felice per il gol di David”

20/04/2026 | 00:05:03

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna.

Queste le sue parole: “In stagione ho fatto tanti assist rispetto alle altre, sono contento che oggi David ha fatto gol. Le esultanze sono sempre un piacere, è partito da uno scherzo”.

5 clean sheet nelle ultime partite: cosa vi ha migliorato? “Quando recuperiamo palla siamo più intensi e quando ripartiamo facciamo subito male agli avversari. Quando vinci i duelli, sei più sicuro. Lavoriamo molto a livello difensivo, in queste settimane lo abbiamo fatto tantissimo su cose come il blocco basso”.

Avete sempre equilibrio: è questo che vi chiede il mister? “Serve tanta attività a livello fisico e mentale, ma così sei poco leggibile. Siamo in sintonia a livello difensivo e offensivo e sul campo si vede, nei duelli andiamo meglio”.

Foto: sito Juventus