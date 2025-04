Kalulu: “Il risultato non è giusto. Lo è solo se vinciamo noi”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Juve, Pierre Kalulu, ha così parlato del pareggio per 1-1 contro la Roma: “Adesso non ho ancora rivisto i gol, quindi non posso essere del tutto sicuro. Però penso che sia sempre facile parlare dopo, quando si perdono uno o due duelli. La Roma è una squadra sempre pericolosa, e loro hanno sfruttato bene le occasioni. Forse anche io potevo reagire più rapidamente. Devo rivedere le azioni per capire se loro hanno semplicemente avuto più determinazione o se sono stati più efficaci. Il risultato non è giusto, è giusto solo se vinciamo noi. Abbiamo proposto di più, loro si sono messi meglio, ma abbiamo proposto di più per me”.

Foto:Instagram Kalulu