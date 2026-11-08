Kalulu: “Il fallo di mano di Joao Mario mi sembrava netto. Gli alti e bassi vanno limitati”

09/11/2026 | 00:05:18

Le parole di Kalulu in conferenza stampa: “Fallo di mano di Joa Mario? Io ero in una buona posizione. A me pareva che il giocatore viola l’avesse presa con la mano. Il Var però ci ha detto che non c’era deviazione. Strano. Gli alti e bassi? Non posso dare una spiegazione chiara. Ci saranno sempre alti e bassi ma dobbiamo limitarli al massimo. Cercheremo di capire i momenti”.

foto x juve