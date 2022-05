Kalulu: “Grazie per il vostro sostegno durante tutta la stagione, daremo tutto per voi”

Pierre Kalulu, una delle grandi sorprese in positivo del Milan in questa stagione, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare l’ultima partita in casa della stagione.

Kalulu ha scritto: “Ultima partita davanti ai nostri tifosi. Grazie per il vostro sostegno durante tutta la stagione, daremo tutto per voi”.

Foto: Twitter Milan