Kalulu: “Giorni difficili dopo l’esonero di Tudor, ci siamo sentiti in colpa”

29/10/2025 | 17:55:51

Kalulu ha parlato a Dazn prima della sfida tra Juventus e Udinese: “Sono giorni delicati, giorni difficili, perchè quando succede questa cosa ti senti sempre in colpa, perchè comunque sei sul campo. Poi oggi siamo già alla partita e dobbiamo essere concentrati su questo. In questi momenti delicati ci parliamo sempre per trovare le soluzioni, perchè comunque devono arrivare, ci siamo detti le cose normali per reagire. Oggi servirà cuore per ottenere la vittoria”.

foto instagram juve