Kalulu: “Era gol mio, sono molto deluso. Buona vittoria, la prossima volta ne segnerò uno in più”

28/12/2025 | 00:14:01

Kalulu ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria della Juventus contro il Pisa: “Era una partita difficile, questo ha aperto e sbloccato la partita. Abbiamo avuto delle difficoltà, poi dopo il primo tempo ci siamo messi dentro questa partita, abbiamo ottenuto la vittoria e siamo contenti. Mi hanno tolto il gol? Sono molto deluso di questa novità, ma per me era mio, poi devo rivedere al video. Comunque è la stessa cosa, sono molto contento. Questo è un dettaglio, spero di averne uno in più la prossima volta”.

foto instagram kalulu