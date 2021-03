Kalulu e la gioia per il ritorno in Under21: “Non vedo l’ora di giocare l’Europeo”

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, il giovane terzino del Milan, Pierre Kalulu ha così commentato il ritorno nella selezione Under 21 della Nazionale francese: “Felice di essere tornato in Nazionale per l’Europeo Under 21! Non vedo l’ora di giocare la competizione”

Foto: Twitter Milan